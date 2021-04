Belgisch herstelplan doet bbp in 2022 met 0,2 procent groeien

Arbeidseco­noom Stijn Baert kijkt voorbij gunstige cijfers voor werkloos­heid: “1 procent­punt meer inactieven kost 2,4 miljard per jáár”

27 april Goed nieuws in coronatijd vanop de arbeidsmarkt: België is het stabielste land van Europa op vlak van werkloosheid. Er is 'maar' 0,1 procentpunt werkzoekenden bijgekomen en daarmee stijgt ons land van de grijze middenmoot naar de top tien. Maar, zo waarschuwt arbeidseconoom Stijn Baert, om de klap ná de coronacrisis op te vangen is initiatief nodig. “Het ergste moet nog komen, de komende maanden”. Hij legt uit waarom dit zo belangrijk is.