Belgisch fietsenmerk Cowboy had in 2021 een rotjaar: meer verlies dan omzet

Greenpeace: “Iets minder vee lost tekort aan Oekraïens graan op”

Het tekort aan graan dat wereldwijd dreigt door de oorlog in Oekraïne, kan volgens Greenpeace worden opgelost door de veestapel in Europa iets in te krimpen. Als de hoeveelheid granen in veevoer met 8 procent wordt verlaagd, is de besparing groot genoeg om de wegvallende opbrengst van Oekraïense velden te compenseren, stelt de milieuorganisatie.

23 maart