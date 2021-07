België zit grootste Europese bierexporteur Nederland op de hielen

Nederland is al jaren de grootste bierexporteur in de Europese Unie, maar België is de laatste jaren in de buurt gekomen. Vorig jaar werd vanuit Nederland voor ruim 2 miljard euro aan bier geëxporteerd, België nadert met een bierexport van bijna 1,8 miljard euro. Dat meldt het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).