België tweede bierexporteur van Europa na Nederland

Het exportcijfer stemt overeen met de statistieken die sectorkoepel Belgische Brouwers in juni deelde. Daar was sprake van 16,39 miljoen hectoliter bier voor de export in 2022. Het ging om een daling met 5,5 procent, de derde afname op rij. De algemene daling is te verklaren door de inzet op lokale productie, aldus de brouwers. Zo brouwt bierreus AB InBev sinds 2021 Stella Artois ook lokaal in de VS. De Belgische export van bier was goed voor 70,3 procent van de productie. Belgische Brouwers maakte daarbij gewag vaneen stijging van de bierconsumptie in België met 7,5 procent tot 6,93 miljoen hectoliter.