België scoort veel slechter dan buurlanden: hoge gezondheidskosten duwen gezinnen in miserie

Steeds meer Vlamingen denken: ‘Het zijn zotten die werken’

Werkloosheidsuitkeringen moeten naar omlaag, zo zegt een grote meerderheid van de Vlaamse werknemers in een studie van de UGent. Het verschil tussen wie werkt en wie niet is te klein in ons land, en dat vinden de werkers niet eerlijk. Zou het effect hebben, de uitkeringen verlagen? Drie experts overlopen de opties.