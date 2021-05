België moet opnieuw rente betalen om te lenen op tien jaar

De voornaams­te rijkdom van de Belg zit in de grond waarop zijn woning staat: is het interes­sant om erin te investeren?

4 maart Gemiddeld genomen is de Belg heel vermogend. Zijn rijkdom zit vooral in vastgoed, dat eind 2019 1.570 miljard waard was. Maar liefst 62% daarvan zit in de grond waarop de huizen staan. Toch steeg die prijs de laatste jaren minder snel dan de bakstenen de erop staan. Hoe komt dat? Wat zal er nu met de vastgoedprijzen gebeuren? En is het interessant om grond te kopen? Onze geldexpert Véronique Goossens geeft advies. Meer advies over (ver)bouwen vind je in onze bouwgids.