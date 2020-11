België moet belasting op huurinkomsten aanpassen

Loonkloof tussen man en vrouw daalt te traag: “Aan dit tempo is het misschien nog eeuwen wachten op gelijke salarissen”

6 november Volgens de meest recente cijfers van Eurostat is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de 27 landen van de Europese Unie licht gedaald in de afgelopen jaren, tot 14,1 procent in 2018. Dat meldt de Europese Commissie. "Aan het huidige tempo hebben we nog decennia of zelfs eeuwen nodig om tot gelijke salarissen te komen”, benadrukken commissarissen Vera Jourová, Nicolas Schmit en Helena Dalli in een gezamenlijke mededeling. "Dat is onaanvaardbaar."