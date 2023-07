België kende grootste koopkrachtstijging in OESO, ook lonen stijgen

In de meeste landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is de koopkracht er door de torenhoge inflatie op achteruitgegaan. Slechts een handvol landen zag de reële lonen toenemen, met België als koploper. Dat blijkt uit statistieken die de OESO vandaag heeft gepubliceerd.

De consumptieprijzen in 2022 stegen fors. Dat komt onder andere door het herstel na de coronacrisis en de ongeziene energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In de OESO bereikte de inflatie een piek van gemiddeld 10,7 procent in oktober.

Het leven werd duurder en dat was duidelijk merkbaar aan de koopkracht van de inwoners uit de landen in de OESO. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2022 lagen de reële lonen in de eerste drie maanden van dit jaar gemiddeld 3,8 procent lager. Hongaren (-15,6 procent), Letten (-13,4 procent) en Tsjechen (-10,4 procent) boeten het meeste in aan koopkracht.

Slechts vier landen gingen tegen de stroom in en zagen de reële lonen toenemen. België - met een stijging van 2,9 procent - is daarbij de absolute uitschieter. Dat komt door de automatische indexering van de lonen. In Nederland (+0,4 procent) en Israël (+0,6 procent) bleef de aangroei beperkt, en in Costa Rica steeg de koopkracht met 1,7 procent.

In nominale termen kenden nog drie andere landen grotere loonstijgingen dan België (+10,1 procent). Het gaat om Litouwen (+13,6 procent), Estland (+11,4 procent) en Polen (+10,8 procent). Omdat de inflatie in die landen nog aanzienlijk hoger lag dan in België, werden inwoners er over het algemeen wel minder koopkrachtig (respectievelijk -4,9 procent, -5,8 procent en -7 procent).

