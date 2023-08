België in top vijf grootste ijsproducenten en -exporteurs van Europa

ECB verhoogt rente opnieuw en evenaart hoogste niveau ooit

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone opnieuw verhoogd in de strijd tegen de inflatie. Die gaat een kwart procentpunt omhoog tot 3,75 procent, het hoogste niveau in het bestaan van de ECB. In 2000 en 2001 stond de rente ook al eens zo hoog.