België heeft op één na hoogste loonkost van Europa in industrie

Europese Centrale Bank gaat banken beoordelen op blootstel­ling aan klimaatri­si­co

29 april De Europese Centrale Bank (ECB) gaat van 112 grote banken in de eurozone bekijken of ze niet te veel risico lopen door de klimaatverandering. Als dat zo is, dan is de toezichthouder bereid de financiële instellingen aan te pakken, heeft ECB-beleidsmaker Frank Elderson in een toespraak gezegd. In november stelde de centrale bank al richtlijnen op waaraan banken moeten voldoen.