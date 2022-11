België en de rest van de eurozone komt in recessie terecht, verwacht Europese Commissie

De Europese Unie, de eurozone en de meeste lidstaten zullen tijdens het laatste kwartaal van dit jaar in een recessie terechtkomen. Dat verwacht de Europese Commissie, zo schrijft ze vrijdag in haar nieuwe economische groeivooruitzichten. Desondanks zou de economische groei in de eurozone over heel 2022 nog 3,2 procent bedragen, om in 2023 weliswaar terug te vallen tot 0,3 procent. Wat België betreft, voorspelt de Commissie een economische groei van 2,8 procent dit jaar en 0,2 procent volgend jaar. De inflatie zou dit jaar pieken op 10,4 procent, en volgend jaar dalen naar 6,2 procent.

De vooruitzichten steken af tegen de prognoses die de Commissie afgelopen zomer nog maakte. Toen voorspelde ze een groei in de eurozone van 2,6 procent dit jaar en 1,4 procent volgend jaar. Nu stelt ze haar groeiprognoses voor 2022 dus naar boven bij (vooral dankzij de aantrekkende economie in de eerste jaarhelft) en voor 2023 naar beneden, met niet minder dan 1,1 procentpunt (door de hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande economische onzekerheid).

De inflatie in de eurozone zou dit jaar pieken op 8,5 procent, om in 2023 te zakken maar wel op een hoog niveau te blijven. De consumptieprijzen zouden volgend jaar nog met 6,1 procent stijgen, verwacht de Commissie. Omdat de inflatie aan het besteedbaar inkomen van de gezinnen blijft vreten, zou de economische groei ook in het eerste kwartaal van 2023 nog negatief zijn. Pas tegen de lente, wanneer de inflatie begint af te nemen, verwacht de Commissie opnieuw positieve groeicijfers.

Situatie in ons land

Wat België betreft, voorspelt de Commissie een economische groei van 2,8 procent dit jaar en 0,2 procent volgend jaar. De inflatie zou dit jaar pieken op 10,4 procent, en volgend jaar dalen naar 6,2 procent. Net als de hele eurozone komt België volgens de Europese Commissie dus ook in een recessie terecht.

Over heel dit jaar groeit de Belgische economie volgens de Commissie nog met 2,8 procent. Dat heeft alles te maken met een sterke eerste jaarhelft, het effect van de versoepelde coronamaatregelen. In de tweede helft van dit jaar gingen de hoge inflatie en het dalende consumentenvertrouwen echter fors op de groei wegen. Daardoor viel de groei in het derde kwartaal terug tot -0,1 procent. Ook in het vierde kwartaal zou de groei met -0,4 procent negatief zijn, waardoor België dus officieel in een recessie terechtkomt.

“Uitzonderlijk hoge” inflatie

De inflatie is dit jaar met 10,4 procent “uitzonderlijk hoog” in België, zegt de Commissie. De hoge prijzen voor gas en elektriciteit sijpelden snel door naar andere consumentengoederen, die ook in 2023 nog fors in prijs zullen toenemen. De automatische loonindexering werkt de prijsstijging verder in de hand. Voor volgend jaar verwacht de Commissie een inflatiecijfer van 6,2 procent. In 2024 zou de inflatie moeten terugvallen naar 3,3 procent, als gevolg van de dalende energieprijzen.

Ter vergelijking: in de hele eurozone ligt de inflatie met 8,5 procent dit jaar een stuk lager dan in ons land. Slechts vijf landen laten hogere prijsstijgingen optekenen, met de drie Baltische staten als uitschieters (tot 19,3 procent in Estland). Nederland kampt met een inflatie van 11,6 procent, in Duitsland stijgen de prijzen met 8,8 procent, in Frankrijk met 5,8 procent.

Begrotingstekort van 5,2 procent

De overheidsmaatregelen om de impact van de hoge energieprijzen voor gezinnen en bedrijven te verzachten, zorgen dit jaar voor een begrotingstekort van 5,2 procent (tegenover 5,6 procent vorig jaar). “De hogere uitgaven in het kader van de automatische indexering van de ambtenarenlonen en de sociale uitkeringen worden maar deels gecompenseerd door de impact van de hogere lonen en koopkracht”, luidt het.

In 2023 zou het tekort verder oplopen tot 5,8 procent. Dit is het resultaat van een verslechterende macro-economische omgeving, de verdere automatische indexering van de ambtenarenlonen en de uitkeringen, een hogere interestlast en een lagere opbrengst van de vennootschapsbelasting, als gevolg van gekrompen winstmarges. Een positieve noot is dat in het eerste kwartaal de uitfasering van de meeste energiemaatregelen de druk op de overheidsfinanciën doet afnemen.

Niet verrassend drijven de tekorten ook de schuldgraad op. Die stijgt volgens de Commissie van 106 procent dit jaar naar 108 procent volgend jaar en 109 procent in 2024. Dat jaar zou het tekort wel lichtjes zakken naar 5,1 procent, dankzij een verbeterde economische omgeving en het verwachte einde van de crisismaatregelen. De crisis doet tot slot ook de arbeidsmarkt vertragen. De onzekerheid en de krimpende economische activiteit brengen de groei van de werkgelegenheidsgraad terug van 1,8 procent in 2022 naar 0,3 procent in 2023. De werkloosheidsgraad zou dan weer stijgen van 5,8 procent in 2022 naar 6,4 procent in 2023.

LEES OOK:

KIJK. Wat is inflatie?