België dreigt zaak over belastingdeals toch te verliezen

Geld Koers van digitale munt bitcoin stijgt naar nieuw record

30 november De digitale munteenheid bitcoin is maandag naar een nieuwe recordhoogte gestegen. De munt werd maandag ruim 7 procent meer waard en passeerde daarmee de vorige hoogste stand die in december 2017 werd bereikt. Eén bitcoin is nu 19.577 dollar (16.317 euro) waard, dat is 66 dollar meer dan drie jaar geleden.