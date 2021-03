België blijft op twee na hoogste loonkost in de EU hebben

Zoals gekend is de loonkost in ons land hoog. Het is al het vijfde jaar op rij dat België de derde plaats bekleedt in de ranglijst van de arbeidskost.De top drie blijft ook ongewijzigd tegenover 2019. De laagste loonkost is er in Bulgarije, met 6,5 euro per uur. Het gaat om de cijfers voor bedrijven met minstens tien werknemers in de hele economie, uitgezonderd de landbouw en de overheidssector.