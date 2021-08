Belgen voornaamste vastgoedkopers in Alicante

Productie­pro­ble­men bij Nike en Adidas in Zuid­oost-Azië: fabrieken sluiten om coronaver­sprei­ding in te dammen

24 juli Enkele van de grotere schoenen- en kledingmerken zoals Nike en Adidas hebben productieproblemen door het sluiten van fabrieken in Zuidoost-Azië. Een aantal bedrijven dat producten maakt voor de merken zegt dat de autoriteiten fabrieken dichtgooien om verder verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Kenners vrezen mede door de lage vaccinatiegraad in de regio nog meer productieproblemen. Dat kan weer gevolgen hebben voor het aanbod tijdens de aanstaande feestdagen in de Verenigde Staten en Europa.