Belg zette gemiddeld 2,5 vakantiedagen over naar 2021

De Belgische bedienden uit de private sector droegen gemiddeld 2,5 vakantiedagen over uit 2020. Uitgedrukt in uren zijn dat er 19. Het gaat daarbij enkel om extralegale vakantiedagen, aangezien wettelijke vakantie niet overgedragen kan worden. Drie op de vier bedienden hadden eind 2020 nog vakantiedagen over. De jaren voordien waren dat er telkens duidelijk minder (zo'n 68 procent).

“Gevolg van de coronacrisis”

Bovendien was er weinig animo bij de Belg om te reizen of waren de grenzen gesloten. "In november en december hebben werknemers nog een eindspurt ingezet en in die periode opvallend meer vakantiedagen opgenomen dan in andere jaren. Want aan het eind van elk werkjaar moet de teller van wettelijke vakantiedagen op nul staan. Het gaat hier bijvoorbeeld over anciënniteitsdagen", legt Beelen uit.