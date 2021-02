Belg werkt 11 dagen minder door lockdowns

De verlamming van de privésector tijdens de eerste en de tweede lockdown valt gemakkelijk af te lezen in de cijfers van hr-dienstverlener Acerta. Via hun applicatie beheren heel wat werkgevers afwezigheden van hun personeel doorheen het jaar. Tellen we de afgelopen kalenderjaren van 260.000 Belgische werknemers bij elkaar op, dan blijkt dat er gemiddeld 11 dagen minder is gewerkt dan het jaar voordien 2019. Een gewoon jaar telt ongeveer 250 werkbare dagen, rekening houdend met weekends, feestdagen en soms schrikkeldagen.