Belg verdient gemiddeld 3.783 euro bruto per maand

De lonen zijn vorig jaar voor zowat elk type werknemer gestegen. Gemiddeld verdiende wie in loondienst werkt 3.783 euro bruto per maand, dat is 373 euro meer dan in 2019. Maar de toename is niet gelijk verdeeld. Zo is de loonstijging groter bij mannen, hoger opgeleiden, werknemers met meer dan 25 jaar ervaring én in grote organisaties. Bedienden (+10,5%) en overheidspersoneel (+12,4%) zagen er op hun loonfiche ook meer bijkomen dan arbeiders (+2,5%). Dat blijkt uit het Salariskompas 2020 van Jobat, waarvoor liefst 67.350 bedienden, 9.150 arbeiders en 6.650 ambtenaren inzage in hun loonpakket gaven.