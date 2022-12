Belg blijft spaarder: jongeren durven wel investeren, maar doen dit vaker in risicovolle producten

Europese Unie pakt loondiscri­mi­na­tie tussen vrouwen en mannen aan

Europese bedrijven die meer dan honderd werknemers in dienst hebben, zullen binnenkort openbaar moeten maken of er op hun werkvloer een loonkloof bestaat tussen vrouwen en mannen. Het is een van de maatregelen waar onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad het over eens geworden zijn om loondiscriminatie aan te pakken.

15 december