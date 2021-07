Belfius vraagt nog 3 euro voor klein beursorder: lancering nieuw beleggingsplatform zorgt voor lager digitaal tarief

Met deze zwoele reality­reek­sen vergeet je het regenweer

30 juni De zomer is al enkele dagen officieel in het land, maar de weergoden zijn ons voorlopig niet erg gunstig gezind. Om de temperatuur wat op te drijven, bundelen we de meest zwoele dating- en realityreeksen in onze Kijkgids. Van het tweede seizoen van ‘Too Hot to Handle’ (Netflix), de liefdesexperimenten in ‘Free Love Paradise’ (Streamz) en veel bloot in ‘Naked Attraction’ (GoPlay) krijg je het instant warm.