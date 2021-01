Beleggingsapp Robinhood haalt geld op tegen gekte GameStop

De populaire beleggingsapp Robinhood die momenteel volop in de aandacht staat vanwege de gekte rond de handel in gamewinkelketen GameStop, heeft meer dan 1 miljard dollar aan extra kapitaal opgehaald om zijn financiële positie te versterken. Robinhood zegt verder dat de beperkingen in de handel in aandelen als GameStop weer deels zullen worden opgeheven na grote ophef bij gebruikers van de app en ook de politiek in Washington.