Beleggers schudden inflatieangst af en zetten Wall Street hoger

De consumentenbestedingen in de VS namen in april met 0,5 procent toe op maandbasis. Een maand eerder was nog sprake van een toename met 4,7 procent dankzij de coronasteuncheques van de Amerikaanse overheid voor huishoudens. In het cijfer over de bestedingen is ook een inflatiecomponent meegenomen die belangrijk is voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Dat cijfer viel iets hoger uit dan verwacht.