Belastingkater voor 1,4 miljoen werknemers: "Veel mensen die gewoon zijn om terug te krijgen, zullen nu mogen bijbetalen”

Jobs Schrijf­krie­bels? Word contentcre­a­tor, copywriter of redacteur!

16 april Schrijfkriebels over je hele lijf? Dan is een job als flexibele copywriter, creatieve contentcreator of vlotte redacteur iets voor jou. Wat zijn de verschillende mogelijkheden en hoe kun je je bijscholen om als schrijver de kost te verdienen? Jobat.be zocht het voor je uit.