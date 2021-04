Belastingkater van honderden euro’s voor tijdelijk werklozen: nu bijbetalen wat in 2020 te weinig ingehouden werd

Autover­koop in Europa herstelt zich in eerste kwartaal

16 april In het eerste kwartaal werden 3,2 procent meer nieuwe wagens verkocht in de EU dan het jaar voordien. Dat is vooral te danken aan een sterke maand maart waarin een stijging met 87,3 procent werd genoteerd. Dat blijkt uit een nieuwe balans van sectororganisatie ACEA.