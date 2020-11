Belastingexpert over verlaagde btw op sloop en heropbouw: “Het is nog maar de vraag of de maatregel de consument ten goede zal komen”

Waarom successie­rech­ten onrecht­vaar­dig zijn geworden: “Vooral de middenklas­se betaalt”

29 oktober Bijna 1 november, de dag waarop we onze dierbaren herdenken die overleden zijn. Het moment om ook eens stil te staan bij de belastingen die onlosmakelijk met een overlijden zijn verbonden: de successierechten. Want is het niet hoog tijd om die af te schaffen? Volgens onze belastingexpert Michel Maus moeten de politici zich hier dringend over beraden. Hij schetst kort de geschiedenis van en de redenering achter deze taks en vertelt hoeveel u moet betalen wanneer u een erfenis ontvangt.