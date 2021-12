Belastingcontroleurs maken fouten door te hoge werkdruk: “We moeten kiezen: óf kwalitatief werken, óf onze statistieken halen”

Meer dan honderd onderne­mers trekken aan alarmbel over kernuit­stap, premier De Croo reageert: “Het licht zal niet uitgaan”

In een open brief geven 129 Vlaamse ondernemers aan zeer ongerust te zijn over de energiebevoorradingszekerheid van ons land. Ze vrezen een black-out als de kerncentrales verdwijnen, zo meldt De Tijd. In de studio van VTM NIEUWS heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) zich sterk gemaakt dat het licht niet zal uitgaan in 2025.

10 december