Belastingcadeau uitgebreid naar e-sport: gamers krijgen zelfde fiscaal voordeel als (top)sporters

Als u zelf werknemer bent, weet u misschien al dat het lijntje 'bedrijfsvoorheffing' op uw loonstrook de grootste schuldige is van het aanzienlijke verschil tussen bruto- en nettoloon. Het is een voorschot op de inkomstenbelasting die wordt afgerekend via uw jaarlijkse aangifte. Sinds ruim 10 jaar geldt voor inkomsten van sporters, zowel amateurs die iets bijverdienen als professionele topsporters, een vrijstelling.