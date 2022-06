“Belasting op meeropbrengsten energiebedrijven levert schatkist jaarlijks 2 miljard op”

Rusland exporteert recordhoe­veel­heid olie naar China

Rusland heeft in mei een recordhoeveelheid olie naar China geëxporteerd. De invoer van olie uit Rusland door China steeg in mei met 55 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee heeft Rusland in China een dankbare zakenpartner, zeker nu westerse landen vanwege de oorlog in Oekraïne onder andere geen olie vanuit Rusland meer willen importeren.

20 juni