Bel20 sluit 2020 af met een jaarverlies van meer dan 8 procent, een van de grotere verliezen in Europa

Verschillende Europese beurzen hebben 2020 afgesloten met fors jaarverlies. In Amsterdam en Frankfurt was er ondanks het coronavirus nog winst.



In Parijs sloot de CAC40 donderdag de korte handelsdag af met 0,86 procent verlies, wat een jaarverlies van 7,14 procent oplevert. Londen verloor 1,45 procent op de laatste dag. In een jaar tijd zag de Londense FTSE100 14,3 procent van de waarde verdampen, de slechtste jaarprestatie sinds 2008.

Frankfurt sloot woensdag het jaar al af. Er was na een ingekorte handelsdag wel 0,31 procent verlies, maar in vergelijking met eind 2019 was er 3,5 procent groei. Ook Amsterdam sluit met een jaarwinst. De AEX verloor 0,6 procent, maar op een jaar tijd is er ruim 3 procent winst. Op nog andere plaatsen was er dan weer verlies. Milaan verloor in 2020 5,42 procent, Madrid 15,45 procent.

Een van de grotere jaarverliezen in Europa

De Brusselse beurs noteerde een van de grotere jaarverliezen in Europa. De Bel20 verloor tegenover de slotdag van 2019 8,46 procent. Slechts zes van de twintig aandelen gingen erop vooruit: argenx (+68,5%), Sofina (+43,8%), WDP (+22%), Aperam (+19,8%), UCB (+19,15%) en Colruyt (+4,3%). Galapagos (-56,9%), Barco (-43%) en Proximus (-36,5%) zijn de grootste dalers.

Vredevol begonnen

2020 was vredevol begonnen in Brussels beursland. Op de eerste handelsdag van het jaar werd de kaap van 4.000 punten gehaald, in februari piekte de graadmeter met de twintig belangrijkste aandelen van Euronext Brussels zelfs op 4.198,31 punten.



Helaas, toen volgde de intrede van het coronavirus. De kelder werd na een resem uppercuts bereikt op 17 maart met 2.528,77 punten. Maar nadien ging het met de nodige ups en downs crescendo tot 3.621,28 punten aan het einde van de verkorte handelsdag op oudejaar.

Quote In de eerste helft van het jaar hebben we een volledige ineenstor­ting gezien van alle aandelen, eenmaal het duidelijk was dat het coronavi­rus niet zomaar een virus was en lockdowns nodig waren Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis

Beperkt

Aan de meet bleef het verlies dus beperkt tot 8,46 procent. In 2019 was er weliswaar nog een winst van net geen 22 procent tot 3.955,83 punten, maar dat was de beste jaarprestatie sinds 2010. In 2018 was het andersom: de steraandelenkorf kreeg toen een oplawaai van 19,2 procent, het grootste verlies sinds 2011.

“In de eerste helft van het jaar hebben we een volledige ineenstorting gezien van alle aandelen, eenmaal het duidelijk was dat het coronavirus niet zomaar een virus was en lockdowns nodig waren”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. Enkel de technologieaandelen of aandelen uit sectoren als de grootwarenhuizen ontsnapten toen.

Golfbeweging

“Toen zijn de overheden in actie geschoten.” Zowel de centrale banken als de regeringen namen stappen met respectievelijk monetair (lage rentevoeten, opkoopprogramma’s etc) en fiscaal beleid (fiscale stimuli). “Ze hebben alle twee heel zwaar het gaspedaal ingedrukt. Een auto met twee gaspedalen gaat natuurlijk bijzonder snel”, dixit De Leus.

Quote Het grote verschil met de eerste dip is dat de beleggers er ditmaal doorheen konden kijken Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis

Nadien volgde een golfbeweging. Zo was er een nieuwe lockdown in het vierde kwartaal. “Dat was een ‘double dip’. Maar het grote verschil met de eerste dip is dat de beleggers er ditmaal doorheen konden kijken”, aldus de hoofdeconoom. “Dat maakt dat je al bij al een redelijk neutraal beursjaar hebt gehad.”

Biotech

Biotech was het afgelopen beursjaar top en flop bij de grote waarden. Het aandeel Galapagos verloor 56,9 procent, terwijl argenx 68,5 procent won. “Bij Galapagos waren de verwachtingen hoog gespannen. Het middel Filgotinib ging artritis en reuma overwinnen. Maar ze zijn op een Amerikaans njet gestoten”, zegt Tom Simonts, Senior Financial Economist bij KBC. Na bezwaren van geneesmiddelenwaakhond FDA stoppen Galapagos en de Amerikaanse partner Gilead de inspanningen om het middel goed te laten keuren voor reumabehandeling in de VS.

Volledig scherm Archiefbeeld. Galapagos NV in Mechelen. © BELGAIMAGE

Argenx was de primus met 68,5 procent winst, hoewel het biotechbedrijf weinig nieuws aankondigde in 2020, merkt Simonts op. “Er leeft een geweldige hoop op de beurs. Het geld is gevloeid van Galapagos naar argenx, de verwachtingen zijn zeer hoog gespannen.” Hij merkt daarbij op dat argenx nog geen goedgekeurd middel heeft.

“Galapagos en argenx zijn de twee uitersten”, vult financieel expert Pascal Paepen van de website spaarvarkens.be aan. “Een individueel biotechaandeel is een beetje gokken, met geluk of pech hebben.” UCB, het grootste farmabedrijf in Belgische handen, zit met een winst van meer dan 19 procent tussenin, merkt Paepen op. UCB heeft biotechactiviteiten, maar ook traditionele activiteiten met “blockbuster”-middelen. Vandaar, het is minder riskant.” Ook Simonts ontwaart de risico’s en opportuniteiten van biotech. “Corona heeft een aantal broodnodige reality checks gebracht. In biotech wint niet iedereen, beleggers moeten ook leren voorzichtig zijn.”

Cinema

Naast Galapagos was beeldvormingsspecialist Barco een grote daler in 2020. Vooral corona was de boosdoener. “De ‘out of homesector’ wordt midscheeps geraakt, niemand gaat naar de cinema”, wijst de KBC-analist op de gesloten filmzalen. Bioscoopketens wereldwijd staan onder druk - op de brede markt verloor Kinepolis ruim 41 procent - en bestellen geen nieuwe projectoren meer. “Daar heeft Barco serieus wat pech. En er zijn geen nieuwe projectoren nodig in vergaderzalen. We gebruiken nu thuis allemaal Zoom, Teams, Skype .... “, vult Paepen aan. Opvallend: in 2019 was Barco samen met Galapagos en argenx nog de grote winnaar van het beursjaar.

Volledig scherm Bioscoopketens wereldwijd staan onder druk. © AFP

Familie Boël

De tweede grote winnaar van het beursjaar is Sofina. De holding van de familie Boël wint bijna 44 procent dankzij de investeringen van jaren geleden in allerlei techbedrijven. “Sofina is altijd een goed aandeel geweest. Het werd vaak beschouwd als een schone slaapster, het viel niet op. Maar dit jaar heeft technologie de waarde naar boven gehaald”, zegt Paepen. “Ik begrijp niet dat Delphine Boël zich verarmd heeft”, zegt hij met een kwinkslag.

Bankwaarden

Anderzijds verloren de bankwaarden terrein. KBC verloor zowat 14,5 procent, ING 28,5 procent. Corona speelt hen duidelijk parten. Er zijn meer slechte leningen en dus faillissementskosten, ze mogen geen dividend uitkeren van Europa en de aanhoudend lage rente blijft wegen op de inkomsten, aldus Simonts.

Telecom

Ook de telecombedrijven deden het minder goed. Proximus (-36,5 pct) en Telenet (-12,4) volgden volgens Simonts de trend van de hele Europese telecomsector. Er is niet echt een verklaring voor. “Beleggers zijn de Europese telecom geweldig onsexy gaan vinden. Onterecht, want de sector wordt nu opgekocht door investeerders en eigenaars”, verwijst hij naar overnames en biedingen in het buitenland.

In 2021 verwacht De Leus dat de overheden wereldwijd nog zeker anderhalf jaar de economie zullen stimuleren. “Bovendien zijn veel politici zich bewust van de onpopulariteit van nieuwe besparingsmaatregelen, maar ook van ongelijkheid en toenemend populisme. Ik denk niet dat men heel snel zwaar op de rem gaat staan. En dat is natuurlijk een heel mooie zaak voor de beurs.”