Bel20 gaat collectief onderuit

Na de korte maar krachtige beurscrash in maart en het snelle herstel tijdens de lente, is de richting al een tijdje zoek voor (Belgische) aandelen. Maar gisteren was ze duidelijk: op het hele Brusselse koersenbord met een honderdtal namen, gingen 9 aandelen op 10 onderuit. De Bel20, die de 20 bekendste namen groepeert, verloor 2,2 procent omdat álle 20 leden een daling lieten optekenen.

"Terwijl de tweede golf al weken bezig is, bleven de markten zich optrekken aan hoop op economische stimuli of een vaccin", vat beursstrateeg Patrick Casselman bij de Private Bank van BNP Paribas Fortis het samen. "Nu veel overheden hun economie opnieuw sluiten, is de situatie zo erg geworden dat ze niet meer te negeren valt."

Quote Ik zie de correctie nog wel wat verder uitlopen deze maand, maar ik verwacht dat we over een jaar in een fase van definitief herstel zitten Patrick Casselman, BNP Paribas Fortis

Volledig scherm © hln

Industrieaandelen

Waar het hierna naartoe gaat, hangt volgens Casselman van verschillende zaken af. Naast de tweede coronagolf in westerse landen neemt de onduidelijkheid ook toe in de loop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.

"Ik zie de correctie nog wel wat verder uitlopen deze maand, maar ik verwacht dat we over een jaar in een fase van definitief herstel zitten. Dat betekent dat we nu voorzichtig blijven, maar ons klaarmaken om bij te kopen."

Het zou dus eerst nog even slechter worden voor het weer goedkomt. "Maar de vraag is natuurlijk waar de bodem ligt. Wel lijkt het evident dat de traditionele industrieaandelen - die al niet populair waren de voorbije jaren - door corona heel lage niveaus hebben bereikt. Automakers of grondstoffenverwerkers zijn nu geprijsd volgens een economie die slecht draait. Daar vind je nu aandelen die verdubbelen over 3 of 5 jaar, wanneer we weer over hoogconjunctuur kunnen spreken."

Quote Het kan goed zijn dat aandelen nu heel heftig reageren puur omdat beleggers beseffen dat het wel heel hard omhoog ging en die tweede golf niet te onderschat­ten is Patrick Casselman, BNP Paribas Fortis

Coronavaccin

Casselman verwacht dat een vaccin zijn werk kan beginnen doen tegen 2021. "Al duurt het wel lang voor je een hele bevolking kan beschermen tegen het virus. Toch lijkt het waarschijnlijk dat we de volgende zomer zullen aanvatten zonder grote beperkingen op allerlei activiteiten."

Uit het beursherstel van afgelopen lente is nogmaals gebleken dat beleggers al lang op voorhand in de koersen zullen verrekenen dat het goed komt met de wereld. “Het kan goed zijn dat aandelen nu heel heftig reageren puur omdat beleggers beseffen dat het wel heel hard omhoog ging en die tweede golf niet te onderschatten is. Even snel kan nadien alweer het omgekeerde gebeuren.”