Bel20 gaat collectief onderuit: wanneer volgt herstel?

ExxonMobil schrapt zowat 320 jobs in België: “Paniek onder het personeel”

7 oktober Het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil wil tegen eind 2021 zowat 320 banen schrappen in ons land. Dat heeft het bedrijf in een persbericht aangekondigd. “Het personeel is in paniek”, zegt Dalila Maïzi, secretaris bij vakbond ACLVB.