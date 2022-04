Bel20-CEO verdiende in 2021 gemiddeld 3,02 miljoen

De CEO van een grote Belgische beursgenoteerde onderneming verdiende in 2021 gemiddeld 3,02 miljoen euro. Dat is 14,4 procent meer dan in 2020, zo schrijft De Tijd vandaag. Het is de eerste keer sinds de krant in 2006 begon met het jaarlijkse onderzoek naar de topvergoedingen dat de gemiddelde remuneratie van de CEO's van de Bel20-bedrijven meer dan 3 miljoen euro bedraagt, klinkt het.

De stijging met 14 procent komt er na enige matiging in het coronajaar 2020. Michel Doukeris, die op 1 juli 2021 Carlos Brito opvolgde als CEO van AB InBev, streek in zijn eerste jaar als topman meteen 8,37 miljoen euro op. Dat is een stijging van ruim 550 procent tegenover de 1,28 miljoen euro die Brito in het coronajaar 2020 in zijn loonzakje vond.

De fors hogere vergoeding voor de AB InBev-topper verklaart voor een belangrijk stuk de toename vorig jaar van de gemiddelde remuneratie van de Bel20-managers. Exclusief de bierreus kwam de gemiddelde vergoeding uit op 2,74 miljoen euro, 3,7 procent meer dan in 2020.

Ondanks schommelingen van jaar tot jaar is het gemiddelde salarispakket van de topmanagers een hele tijd min of meer op hetzelfde peil gebleven. Vanaf 2018 treedt een versnelling op. Dat wordt voor een stuk verklaard doordat het biofarmabedrijf Argenx, dat zijn CEO erg royaal vergoedt, in juni 2018 opgenomen werd in de Bel20.

Een tweede verklaring is het toenemende belang van het variabele deel in het totale salarispakket, en de opmars van aandelengerelateerde vergoedingen. Een derde verklaring is dat de managementvergoedingen in België stilaan lijken te evolueren naar de hogere niveaus van onze buurlanden.

