Begrotingstekort in 2022 afgenomen tot 3,9 procent, maar “blijft desalniettemin hoog”

Het begrotingstekort is vorig jaar afgenomen tot 3,9 procent van het bbp (bruto binnenlands product). Dat blijkt uit cijfers van het Instituut voor Nationale Rekeningen (INR) en de Nationale Bank van België (NBB). Die wijzen er in een nieuwe publicatie op dat het begrotingstekort desalniettemin “hoog” blijft. De schuldgraad is teruggevallen tot 105,1 procent van het bbp.

Het begrotingstekort van de gezamenlijke overheid bedroeg vorig jaar 3,9 procent van het bbp (het bbp, dat is de totale marktwaarde van alle goederen en diensten die een land in één jaar tijd produceert), tegen 5,5 procent in het voorgaande jaar, zo blijkt uit de cijfers. De verbetering vloeit voort uit het krachtige economische herstel na de pandemie, dat het groeicijfer van 2022 opstuwde en dat ervoor zorgde dat de steunmaatregelen van de overheden daalden, luidt het nog in een mededeling.

Waar in 2020 nog 19,4 miljard euro aan coronasteunmaatregelen werd toegekend, was dat in 2021 nog 12,1 miljard en 2,7 miljard in 2022. Die daling werd vorig jaar deels gecompenseerd door steun in het kader van de stijgende energieprijzen, die goed was voor 5,9 miljard euro. Het ging dan hoofdzakelijk om het normale en uitgebreide sociale tarief, de kost van het basispakket elektriciteit en gas en de verminderingen van btw en accijnzen.

De ongunstige impact van de tijdelijke maatregelen op het tekort verkleinde evenwel van 12,6 miljard euro (2,5 procent bbp) in 2021 naar 8,7 miljard euro (1,6 procent bbp) in 2022. Dankzij de oplopende inflatie en de bbp-groei namen de ontvangsten vorig jaar toe met 22 miljard euro. De primaire uitgaven daarentegen stegen met 15,9 miljard.

De overheidsschuld kwam eind 2022 uit op 105,1 procent van het bbp uit. Dat is een daling met 4,0 procentpunt ten opzichte van 2021. De gunstige ontwikkeling van de schuldgraad in 2022 is volledig toe te schrijven aan de sterke groei van het nominale bbp, aldus nog het INR en de NBB.

Die wijzen er ook op dat door betalingsuitstel dat de federale overheid verleende in het kader van de energiecrisis, onder meer wat betreft de personenbelasting, een aantal betalingen pas zullen binnenkomen in 2023 die nog moeten toegewezen worden aan 2022. Die worden door de FOD Financiën geschat op 3,5 miljard euro. Een en ander verhoogt de kans op herzieningen van de statistieken in volgende publicaties.

