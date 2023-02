Bedrijven van voormalig rijkste man van Azië verloren al meer dan 100 miljard dollar aan beurswaarde

Prijzenoor­log rond elektri­sche wagens in de maak? Na Tesla verlaagt ook Ford prijzen

In de Verenigde Staten lijkt een prijzenoorlog op te doemen onder fabrikanten van elektrische auto’s. Autobouwer Ford gaat de prijs van zijn elektrische Mustang Mach-E met gemiddeld 4.500 dollar (ongeveer 4.140 euro) verlagen. Het bedrijf reageert daarmee op een prijsverlaging die eerder door Tesla was aangekondigd. Ook andere modellen van Ford worden goedkoper in de VS.

30 januari