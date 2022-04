Bedrijven rekenen gestegen kosten maar gedeeltelijk door

Twitter beleeft beste beursdag op Wall Street, met dank aan Elon Musk

Twitter is de grote winnaar op de aandelenbeurzen in New York, na het nieuws dat Tesla-topman Elon Musk zich ingekocht heeft in de berichtendienst. Het bedrijf won ruim 27 procent aan beurswaarde en beleefde daarmee zijn sterkste dagwinst sinds het aandeel in 2013 een notering kreeg op Wall Street. In het kielzog van Twitter was de stemming ten aanzien van de techsector over de gehele linie vrij positief.

4 april