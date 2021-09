Bedrijven kunnen binnenkort vaccinatiegraad onder werknemers te weten komen

Groei van Chinese winkelver­ko­pen en industrie flink afgezwakt

15 september De Chinese economie gaat gebukt onder de strenge coronarestricties in het land. Die drukten afgelopen maand duidelijk op de consumentenbestedingen. Er kon minder worden gereisd in de vakantieperiode en in de horeca werd beduidend minder uitgegeven. Ook is de stoom er de laatste tijd af in de omvangrijke Chinese industrie.