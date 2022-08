Bedrijven die inzetten op inclusie, zien dat afstralen op hun werknemers

Wordt de regenboog­vlag misbruikt door grote bedrijven? “Ze verdienen er naar schatting 917 miljard dollar mee”

Vandaag begint de Antwerp Pride, met de Parade zaterdag als hoogtepunt. Dat belooft veel regenboogvlaggen in het straatbeeld, en ook in de winkelrekken zien we die steeds vaker. Nobel van die bedrijven ... of een slinkse marketingtruc? Senne Misplon van Wel Jong Niet Hetero, Eef Heylighen van Çavaria en LGBTQIA+-activiste Fleur Pierets leggen uit hoe je ‘rainbow washing’ herkent. “Bedrijven die ons willen steunen, moeten vandaag méér doen dan veertig jaar geleden.”

11 augustus