Bedrijf achter FIFA-spellen telt miljarden neer voor sectorgenoot Glu Mobile

Waarom The Sims na 20 jaar nog steeds blijft scoren volgens designer Michael Duke: “Er is geen verkeerde manier om te spelen”

17 februari Twee decennia geleden verscheen The Sims ten tonele: een game waarin spelers een soort alternatieve versie van zichzelf konden creëren. Of van hoe ze in een ander leven eruit konden zien, want de vrijheid die de game leverde liet hen experimenteren met dingen die ze in het dagelijkse leven misschien niet konden of aandurfden. Daardoor speelde de game een voortrekkersrol in maatschappelijke ontwikkelingen, zegt designer Michael Duke.