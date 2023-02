BASF schrapt 3.300 banen

Enerzijds zal BASF zowat 2.600 banen schrappen in niet-productieafdelingen. De helft van de kostenbesparingen moet komen van de BASF-site in het Duitse Ludwigshafen. Op dezelfde site zullen ook zowat 700 jobs verdwijnen bij de productie. BASF wil er een ammoniakfabriek sluiten. “De capaciteit van de ammoniakfabriek in Antwerpen is voldoende” om de toekomstige vraag in Europa op te vangen, klinkt het. De betrokken productiemedewerkers zouden wel elders in het concern aan de slag kunnen.

De maatregelen moeten leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van samengeteld 700 miljoen euro.

“De competitiviteit van Europa lijdt in toenemende mate onder overregulering, trage en bureaucratische vergunningenprocedures en vooral hoge kosten voor de meeste productiefactoren”, zegt topman Martin Brudermüller in een persbericht. “Dat alles heeft de marktgroei in Europa al getemperd in vergelijking met andere regio’s. Hoge energieprijzen zetten nu een extra rem op de winstgevendheid en de competitiviteit in Europa.”

Het chemieconcern zegt dat zijn energiekosten wereldwijd vorig jaar met 3,2 miljard euro zijn gestegen. “Europa was goed voor zowat 84 procent van deze toename, die vooral de site in Ludwigshafen trof”, klinkt het.

In het rood

De hogere energiekosten liggen mee aan de basis van de daling van de operationele winst (ebit) voor uitzonderlijke items: -11,5 procent tot 6,9 miljard euro. En dat ondanks een omzetstijging van 11 procent tot 87,3 miljard euro. BASF had eerder al aangekondigd dat het netto in het rood zou duiken door miljardenzware afschrijvingen op de Russische activiteiten van olie- en gasdochter Wintershall Dea. Het nettoverlies bedroeg uiteindelijk 627 miljoen euro, tegen een winst van 5,5 miljard euro in 2021.

Voor dit jaar is BASF niet erg optimistisch. Alle factoren die in 2022 een rol speelden (dure energie en grondstoffen, inflatie ...) zullen voortduren in 2023 en “de wereldwijde vraag negatief beïnvloeden”, klinkt het. Op basis daarvan verwacht het Duitse concern een omzet van 84 tot 87 miljard euro en een operationele winst voor uitzonderlijke items van 4,8 tot 5,4 miljard euro.

BASF stelt volgens zijn website zowat 4.000 mensen tewerk in België, het merendeel op de site in de haven van Antwerpen.