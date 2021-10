Barry Callebaut opent grootste opslagplaats ter wereld: als je in Peking chocolade eet, is de kans groot dat die uit Lokeren komt

Bitcoin stijgt naar 62.000 dollar, record­koers in zicht

20 oktober De waarde van bitcoin is zaterdag gestegen tot meer 62.000 dollar, het hoogste niveau in maanden. Daarmee komt het recordniveau van bijna 65.000 dollar dat in april werd bereikt weer in zicht. De bekendste digitale munt wordt gestuwd door de hoop dat de Amerikaanse autoriteiten toestemming zullen geven aan de lancering van een tracker of ETF die de koers van bitcoin zou volgen.