Barry Callebaut legt productie stil in grootste chocoladefabriek ter wereld na ontdekking van salmonella

Energiereu­zen roepen Fransen op meteen minder energie te gebruiken in aanloop naar winter, bezorgd­heid gaat ook op voor ons land

De grote energiebedrijven hebben er gisteren in Frankrijk bij particulieren en firma’s op aangedrongen om het stroomverbruik onmiddellijk te temperen. Ze deden dat als wapen in de strijd tegen de dreigende energiecrisis. “We moeten collectief werken aan het beperken van ons verbruik om weer speelruimte te krijgen,” aldus de directeuren van TotalEnergies, EDF en Engie in een open brief, die werd gepubliceerd in het weekblad ‘Journal du Dimanche’. De oproep is ook van toepassing op ons land.

27 juni