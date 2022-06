Barry Callebaut legt productie stil in grootste chocoladefabriek ter wereld in Wieze na ontdekking van salmonella

Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd in Wieze, werden geblokkeerd. De fabriek, waar zowel vloeibare als vaste chocolade wordt gemaakt, ligt stil. Op dit moment zijn er volgens woordvoerder Korneel Warlop geen aanwijzingen dat de chocolade bij de consument is geraakt. “De overgrote meerderheid van de producten zit nog bij ons. De rest zit in de warenhuizen van onze klanten”, klinkt het. Vanuit Wieze wordt chocolade naar de verwerkers gestuurd, dus niet rechtstreeks naar de consument. Later donderdag zou daar mogelijk bevestiging van komen. Het chocoladebedrijf is nu bezig met het contacteren van al haar klanten, de voedingsbedrijven, om na te gaan of de producten daar nog in de magazijnen staan dan wel zijn uitgeleverd. “Dat is heel arbeidsintensief, dat vergt wel wat tijd, die we eigenlijk in zo’n situatie niet hebben”, zegt woordvoerder Korneel Warlop aan HLN LIVE.