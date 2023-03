Barco en Melexis treden toe tot Bel20-index, Colruyt en VGP vliegen eruit

UPDATE “Zeer sterke oplossing in complexe situatie”: UBS neemt concurrent Credit Suisse over voor 3 miljard Zwitserse frank

De grootste Zwitserse bank UBS neemt haar noodlijdende concurrent Credit Suisse over voor ongeveer 3 miljard Zwitserse frank (3 miljard euro), of 76 centimes per aandeel Credit Suisse. Dat heeft de federale regering van Zwitserland zondag bevestigd. De regering keurt de overname goed en voorziet verschillende garanties. De verkoop is een “zeer sterke oplossing in een complexe situatie”. Dat zei de Zwitserse president Alain Berset in een persconferentie over het nieuws.