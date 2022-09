Banken werken aan oplossing voor wie lening niet meer kan afbetalen

HLN Shop Met een radiator­ven­ti­la­tor verbruikt je verwarming 10 procent minder gas: zo werkt het

Nu de energieprijzen de pan uitswingen, is het meer dan ooit tijd om te snoeien in je verbruik. Daar zijn legio manieren toe: gaande van isoleren en de keuze voor een zuinige verwarmingsinstallatie tot simpelweg de thermostaat terugdraaien, je ketel goed onderhouden en radiatorfolie bevestigen. Een bijkomende optie is het plaatsen van radiatorventilatoren. Ben je nog niet vertrouwd met deze relatief nieuwe en eenvoudige manier om te besparen? HLN Shop overloopt wat je moet weten.

2 september