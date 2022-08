Bank of England verhoogt rente met grootste stap sinds 1995

De Bank of England heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk met 0,5 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste rentestap sinds 1995. De Britse centrale bank wil daarmee de hoge inflatie bestrijden, die in juni verder is opgelopen tot een nieuw hoogtepunt in veertig jaar.

Vooral de prijzen van energie en brandstoffen zijn sterk gestegen vanwege de oorlog in Oekraïne en de centrale bank verwacht dat de kosten van het levensonderhoud voor de Britten nog verder zullen stijgen.

De Bank of England begon in december als een van de eerste centrale banken met het verhogen van de rente en heeft die nu inmiddels zes keer op rij opgeschroefd tot een niveau van 1,75 procent. De Britse rente staat daarmee weer ruim boven het niveau van voor de coronacrisis, toen de rente werd verlaagd om de economie te steunen tijdens de lockdowns. Door de rente te verhogen, wordt geld lenen duurder en is er minder geld beschikbaar, wat de prijzen moet drukken.

De rentestap van 0,5 procentpunt was conform de verwachting van economen. De beleidsbepalers van de Britse centrale bank waren niet unaniem over het rentebesluit. Een van de negen bestuurders stemde voor een renteverhoging met een kwart procentpunt. De beleidsmakers verklaarden daarnaast krachtig te zullen blijven optreden om de inflatie te bestrijden.

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk liep in juni op tot 9,4 procent. Naast de energieprijzen namen ook de prijzen voor voedsel flink toe. Het Britse consumentenvertrouwen daalde daardoor in juni tot het laagste niveau ooit. En de situatie dreigt voor veel Britten nog nijpender te worden.

Recessie op komst

De Bank of England verwacht nu dat de inflatie dit jaar verder zal oplopen tot meer dan 13 procent in oktober, mede als gevolg van de duurdere energiecontracten waar veel Britten mee te maken krijgen. Bij het vorige rentebesluit in juni werd nog uitgegaan van een piekniveau van de inflatie van iets meer dan 11 procent. Daarnaast denkt de centrale bank dat de Britse economie in het vierde kwartaal in een recessie zal belanden, die naar verwachting vijf kwartalen zal duren.

De rentestap in het Verenigd Koninkrijk volgt op de forse renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank, die vorige week de rente opnieuw opschroefde met 0,75 procentpunt. In de eurozone werd de rente in juli voor het eerst sinds 2011 verhoogd. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte met een rentestap van 0,5 procentpunt een einde aan een periode van negatieve rentes in het eurogebied die acht jaar duurde.