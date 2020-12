Baas van succesbedrijf geeft zijn personeel gratis aandelen: 74 werknemers zijn al miljonair

Aantal renovatie­pre­mies op twee jaar gedaald met 42 procent

6 december In Vlaanderen is het aantal toegekende renovatiepremies met 42 procent gedaald in twee jaar tijd. Waar er in 2017 nog 27.192 premies werden uitbetaald, zijn er dat in 2019 nog slechts 15.644, zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld).