Auto-importeur D’Ieteren gaat netwerk van fietsenwinkels uitbouwen

Auto-invoerder D’Ieteren heeft vergevorderde plannen om over heel België een netwerk van fietsenwinkels uit te bouwen. De plannen maken deel uit van een proces waarbij het bedrijf de focus verlegt van een autobedrijf naar een “mobiliteitsaanbieder”, zegt woordvoerder Jean-Marc Ponteville. De officiële beslissing valt over enkele dagen. De plannen staan los van de vorige week aangekondigde ontslagen bij de D’Ieteren Centers, de garages van de groep.

Begin dit jaar liet D’Ieteren, de oudste auto-importeur in ons land, een studie uitvoeren naar de trends in mobiliteit. Daaruit leerde het bedrijf dat de fiets voor veel mensen het eerste alternatieve vervoersmiddel is, na de auto. “De auto blijft belangrijk, maar meer en meer automobilisten overwegen de aankoop van een fiets, liefst een elektrische fiets.”

Om die groeiende interesse op te vangen, verbreedde het autobedrijf al eerder zijn horizon naar het hele mobiliteitsveld. De start-upincubator Lab Box ontwikkelt start-ups en apps die inspelen op de veranderende behoeftes. Zo zijn er de autodeeldienst Poppy of Skipr, een app die verschillende vervoerswijzen - van openbaar vervoer tot deelsteps - bundelt.

Herstellingen

Daarnaast plant D’Ieteren nu ook de uitbouw van een netwerk in heel het land voor de verkoop en naverkoop van fietsen, zoals de gespecialiseerde site Auto55 vorige week al berichtte. Eén locatie is al bekend: op het hoofdkwartier in de Maliestraat, in Elsene, worden binnenkort fietsen verkocht en hersteld. “Het is een heel groot gebouw, met enkele ruimtes die momenteel leegstaan”, zegt Ponteville. “Ook Antwerpen maakt deel uit van de plannen.”

Voor de verdere uitbouw van dat netwerk zal D'Ieteren geen gebruik maken van de bestaande vestigingen. Of er dus overnames gepland staan? “Alles is mogelijk”, zegt de woordvoerder.

“Het ligt in het DNA van D’Ieteren om de blik open te houden en verder te kijken dan enkel de auto”, aldus Ponteville. “Het is ook daarom dat we Poppy en Skipr lanceerden, en we nu dus ook met fietsenwinkels komen. Bovendien bevinden we ons in Elsene in het midden van de stad: dat geeft ons een speciale gevoeligheid voor de evoluties in de mobiliteit.”

103 banen bedreigd

Een week geleden kondigde de directie van D’Ieteren Centers nog aan dat het Center, gevestigd op dezelfde locatie in Elsene, sluit, samen met carrosserie Wondercar in Drogenbos. Door die sluiting, tegen eind dit jaar, zijn 103 van de 386 banen bij de Centers bedreigd.

D'Ieteren Automotive is de voornaamste dochter van de D'Ieteren-groep, en verdeelt in ons land onder meer Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini en Porsche.