Australië verhoogt rente voor derde keer op rij

De rente ging conform verwachting omhoog met 0,50 procentpunt tot 1,35 procent. In juni ging de rente ook al met 0,50 procentpunt omhoog. Dat was de grootste renteverhoging sinds 2000. In mei werd de rente in Australië voor het eerst sinds november 2010 opgeschroefd. De rente ging toen met een kwart procentpunt omhoog.

De centrale bank liet tevens doorschemeren de rente in de toekomst verder te zullen verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. De omvang en de timing van de rentestappen hangen daarbij af van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en van de inflatie.