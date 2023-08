Australië en EU praten vandaag verder over vrijhandelsovereenkomst

Delhaize bouwt gigantisch verdeelcen­trum voor online: “Wie dan bestelt, heeft ook garantie dat alles er is”

Delhaize gaat nog sterker inzetten op thuisleveringen. De warenhuisketen bouwt in het Brusselse Vorst een gigantisch nieuw distributiecentrum waarmee ze haar capaciteit voor ‘home deliveries’ in één klap verdubbelt. “Daarmee zet Delhaize als eerste in België twee stappen vooruit in het onlineverhaal.”