Audi in Vorst en Volvo Trucks in Gent hernemen productie

Zowel bij autobouwer Audi als vrachtwagenmaker Volvo Trucks zijn de productielijnen opnieuw aan het draaien. “Alles is weer opgestart, we produceren nu zoals normaal”, zegt Vera Bostijn van Volvo Trucks. Bij Audi verliep de productie maandag nog aan een verlaagde capaciteit, maar vanaf dinsdag wordt er weer op volle capaciteit gewerkt, zegt woordvoerder Peter D'hoore.

Bij beide constructeurs blijft de onzekerheid troef. “De toestand blijft kritiek, want het gaat om wereldwijde problemen. We volgen de situatie dag per dag en week per week op”, zegt Bostijn. Bij Audi ziet het ernaar uit dat zeker deze en volgende week auto's van de band zullen rollen. “Verder kunnen wij geen voorspellingen doen en moeten we de situatie goed opvolgen”, aldus D'hoore. “Op basis van de huidige omstandigheden verwachten we dat de aanvoer van chips heel de eerste helft van het jaar verstoord zal zijn.”