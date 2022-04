AstraZeneca verwacht een vijfde minder inkomsten uit coronavaccin

De omzet van Vaxzevria - dat AstraZeneca ontwikkelde samen met de universiteit van Oxford - verviervoudigde in het eerste kwartaal, tot 1,1 miljard dollar (bijna een miljard euro). Maar in Europa lag de verkoop al 40 procent lager, aldus het concern. Later dit jaar verwacht AstraZeneca een wereldwijde daling, die wel gedeeltelijk zou worden gecompenseerd door de verkoop van de nieuwe Covid-behandeling Evusheld. Die werd vorige maand goedgekeurd in Verenigd Koninkrijk en is bedoeld voor patiënten met een verminderde immuniteit.

In totaal boekte AstraZeneca een omzet van 11,4 miljard dollar (10,8 miljard euro) in het eerste kwartaal, 60 procent meer dan vorig jaar. Dat was ook meer dan analisten hadden verwacht. Een deel van de omzetstijging was te danken aan de overname van het Amerikaanse Alexion, dat gespecialiseerd is in de behandeling van zeldzame aandoeningen. De winst daalde onder meer door de overnamekosten, met drie kwart tot 386 miljoen dollar (ruim 365 miljoen euro).